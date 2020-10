Lyon : les terrasses prolongées jusqu’au printemps

Créer un environnement favorable au commerce de proximité



🚚 Faire respecter et développer les aires de livraison

🚶‍♀️ Piétonisation de la presqu'île et des cœurs de quartiers

🍷 Prolongation des terrasses sur stationnement et signature d'une charte associée#Lyon #commerce pic.twitter.com/XXJWepuleI