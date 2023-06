Lyon : les usagers privés du métro B ce week-end

Les Lyonnaises et les Lyonnais seront confrontés une nouvelle fois aux travaux de la ligne ce week-end.

Samedi et dimanche, il sera donc impossible de prendre le métro B à Lyon, la ligne ne circulera pas pour cause de travaux nécessaires à son extension jusqu’à Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud. Toutefois, pas de panique, puisque des bus relais seront mis en place entre les stations Gare Part-Dieu Vivier Merle et Gare d’Oullins avec une fréquence de 7 à 15 minutes.

Et puis pour ceux qui souhaiteraient emprunter un itinéraire différent, ils pourront prendre les lignes T1, C2 ou 70 pour se déplacer entre Gare Part-Dieu Vivier Merle et Charpennes Charles Hernu. À noter également que les 15, 16 et 17 juillet seront aussi impactés par la fermeture d’autres lignes du réseau TCL. Quant au métro B, il sera, encore une fois, entièrement à l’arrêt du lundi 31 juillet au vendredi 18 août.

Mais que les Lyonnaises et les Lyonnais se rassurent, l’extension de la ligne B du métro sera mise en service cet automne.