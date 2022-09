Lyon : les véhicules trop polluants ne peuvent plus circuler dans le centre-ville dès ce 1er septembre

Alors que le projet est en cours depuis 2018, ce 1er septembre 2022 marque une réelle avancée. En effet, les véhicules considérés comme trop polluants, à savoir ceux qui possèdent une vignette Crit’Air 5 ou alors ceux qui sont non classés, n’ont plus le droit de circuler dans le centre-ville de Lyon dès aujourd’hui. L’objectif est d’en faire une Zone de Faibles Émissions mobilité qui va s’agrandir au total sur une zone de 19,5 km2 avec la totalité des arrondissements de Lyon ainsi que Villeurbanne et Caluire-et-Cuire.

En cas de non-respect de la mesure, les usagers s’exposent à une potentielle amende allant de 68 à 135 euros.