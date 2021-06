Lyon : les Verts abandonnent les tours pour “végétaliser” le quartier de la Part-Dieu

La municipalité écologiste a présenté son nouveau projet de réaménagement du quartier de la Part-Dieu.

Contrairement à son prédécesseur Gerard Collomb et son rêve d’une “skyline lyonnaise”, Grégory Doucet a choisi d’abandonner tout projet d’immeuble de grande taille dans la métropole. Conformément à sa ligne politique, le maire écologiste souhaite “végétaliser et piétonniser” le quartier du centre.

Déclaration de Grégory Doucet ce mardi 1er juin en conférence de presse



“Ce quartier est beaucoup trop tourner vers l’industrie, nous devons rééquilibrer les choses” a justifié Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon. Le verdissement du quartier est en effet l’un des objectifs majeurs du projet, avec un accroissement sur le mandat de 77% du nombre d’arbres et de 25% des surfaces “dégoudronnées”. Les itinéraires cyclistes seront également doublés.

Outre la verdure, c’est aussi la diversité que recherche Grégory Doucet pour le réaménagement du quartier. De nouveaux logements sociaux sont actuellement en travaux et assureront plus de “mixité” et de “réappropriation du coin par ses habitants”.