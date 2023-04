Lyon : l’exposition “Toutankhamon” prolongée

L’exposition « Toutankhamon. À la découverte du pharaon oublié » est prolongée jusqu’au 13 août 2023 à la Sucrière à Lyon.

Déjà plus de 180 000 visiteurs sont venus vivre l’expérience Toutankhamon. Vous pouvez pénétrez dans la tombe du jeune pharaon au destin tragique, et découvrir ce lieu historique tel que l’a trouvé Howard Carter voici 100 ans.



Des peintures ainsi que plus de 250 objets authentifiés de l’époque seront visibles pour découvrir l’une des plus grandes découvertes archéologiques de l’Histoire.