Lyon : l’heure du bilan pour le festival “Entre Rhône et Saône”

Le festival “Entre Rhône et Saône” enregistre une bonne affluence pour sa première édition. D’après les chiffres de la mairie de Lyon, entre 40 000 et 50 000 personnes sont venues à cette fête de l’eau lyonnaise, du 1er au 3 juillet. “Sur le site des berges de la Guillotière, 30 000 personnes sont venues profiter des guinguettes, de spectacles, de nombreuses animations et de la truculente Mâchecroute”, précise la Ville de Lyon.



Du côté de la Saône, environ 5 000 personnes auraient participé aux activités notamment du côté de l’île Barbe (Lyon 9ème).



Ainsi, toutes les générations ont pu profiter des nombreuses animations gratuites, assister au réveil de la Mâchecroute et à la parade des 9 couleurs.



L’événement montera sûrement en puissance au fil des années… Par ailleurs, la Ville de Lyon propose à ses habitants de faire part de leurs impressions sur cette première édition. Il est également possible de faire quelques suggestions pour l’année prochaine. Cliquez sur ce lien pour y accéder.

