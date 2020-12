Lyon : l’interdiction de manifester en Presqu’île renouvelée ce samedi

Toujours en raison des violences qui ont émaillé les manifestations contre la loi Sécurité Globale ces dernières semaines, la préfecture a annoncé que l’interdiction de manifester en centre-ville était renouvelée ce week-end.



Le secteur touché par cette interdiction comprend l’intégralité de la Presqu’île entre Bellecour et Hôtel de Ville, ainsi que Perrache et la rue Victor Hugo. L’interdiction est valable ce samedi de 12 heures à 20 heures.



Comme la semaine dernière, on peut s’attendre à des déviations d’itinéraires pour les véhicules également.

Du fait des violences survenues lors des derniers rassemblements contre le #PPLSecuriteGlobale, le préfet met en place un périmètre d’interdiction de #manifestation le samedi 12 décembre 2020 de 12h à 20h dans une partie de la presqu’île de #Lyon. pic.twitter.com/4atvGmt7oQ — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 11, 2020