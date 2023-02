Lyon : l’OL s’exprime sur le retour d’Anderson, Tolisso blessé et Lacazette en entraînement

Le retour de l’idole brésilienne, Sonny Anderson, ravit les supporters. Ce dernier qui avait permis à Lyon de dominer le football français, rejoint l’OL en tant que conseiller. Même s’il ne lâchera pas son rôle de consultant à la télévision, son nouveau poste en tant que « conseiller sportif » est très attendu auprès des fans.

Depuis quelque temps, l’OL a retrouvé sa forme avec une victoire contre Troyes, Lille et Lens dans les 4 derniers matchs. En revanche, il ne faudra plus compter sur Corentin Tolisso qui s’est à nouveau blessé au mollet. Après une bonne récupération et une pause durant la Coupe du Monde, le Français a été titulaire pour la sixième fois de suite depuis le match d’Auxerre. Tolisso ne participera pas au match contre Angers et il est également incertain pour la réception de Grenoble, mardi prochain, en quart de finale de Coupe de France.

Après un retour à l’entraînement lundi pour Laurent Blanc, c’est Alexandre Lacazette qui reprend l’entraînement individuel. Il n’a en revanche pas repris les séances collectives. L’attaquant poursuit sa rééducation mais reste incertain pour le déplacement contre Angers.