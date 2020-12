Lyon, métropole la plus instagrammée de France !

Les Lyonnais aiment leur ville et ils aiment le faire savoir. Avec plus de 14 publications par habitants avec le hashtag #Lyon en 2019, c’est le nom de métropole le plus partagé sur le réseau social par ses habitant, devant Lille et Strasbourg qui suivent dans le classement.



Fier de Lyon, mais également fier d’être lyonnais ! Dans ce classement réalisé par le Lab Nouvelles Marges, on apprend aussi que le gentilé le plus partagé sur Instagram est #lyonnais, n’essayons même pas de feindre la surprise !