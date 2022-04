Gastronomie : Michel Roth nouveau parrain des Toques Blanches Lyonnaises

Michel Roth, le chef triplement étoilé, élu Meilleur Ouvrier de France et honoré du Bocuse d’Or en 1991, est devenu le nouveau parrain des Toques Blanches Lyonnaises, l’association créée en 1936 par de grands chefs dans le but de défendre les intérêts de la profession et de promouvoir la gastronomie lyonnaise.

Cette année, avec de nombreuses nouveautés sont à souligner, avec l’entrée au sein de l’association de Vincent Le Roux (Auberge de Collonges) et Philippe Rispal (Institut Paul Bocuse), représentants des Arts de la table, et celles de six sommeliers, Fabrice Sommier (Wine school by Fabrice Sommier à Mâcon), Gaétan Bouvier (Saisons à Écully), Arnaud Chambost (Campus François Rabelais à Dardilly) , Laurent Derhé (Comptoir et dépendances à Frontonas), Jacques Rouget (Fond Rose à Caluire) et Denis Verneau (La Mère Brazier à Lyon).

Une médaille d’honneur a également été décernée à Régis Marcon, le président du comité d’orientation stratégique de la Cité de la gastronomie, tandis que le prix des jeunes espoirs a été remis à deux apprentis, Thomas Farges (cuisine, Auberge Paul Bocuse) et Hugo Tancredi (salle, Le Colombier, Anse).