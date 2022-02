Lyon : Mila de nouveau victime d’une agression

Regardez comme ceux-là sont fiers de m’avoir choppé par le bras et insulté de pute et de travesti car j’ai refusé leurs avances qui étaient « On te viole, on te baise le cul, viens là, très sexy, très charmante, baisse ton pantalon. »

Heureusement j'ai rapidement pu me dégager.