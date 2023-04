Lyon : mise en place d’un nouvel outil de contrôle du stationnement

Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) seront dotés d’un nouvel outil dans les prochains jours à Lyon : LAPI, un contrôle du stationnement à l’aide de deux véhicules en capacité de lire automatiquement les plaques d’immatriculation.



Ce dispositif permettra selon la ville “de poursuivre un contrôle plus efficace du stationnement payant, et ainsi de consacrer plus de temps au contrôle du stationnement gênant”.

La ville de Lyon vise “un meilleur taux de respect engendre une meilleure rotation, plus de places libres, une diminution du temps de recherche des places et la possibilité, pour tous les usagers, de se garer plus proche de leur destination”



Actuellement, le faible taux de respect du paiement du stationnement payant, situé à 20 %, ne permet pas

assez aux agents de se déployer sur le stationnement gênant. Concrètement, les deux véhicules sillonneront les

rues lyonnaises, feront des propositions de verbalisations, puis ces pré-verbalisations seront vérifiées et validées par les agents en dernier contrôle.