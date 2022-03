Lyon : Murfy propose une formation suivi d’un CDI pour 15 personnes

Spécialiste de la réparation de l’électroménager, l’entreprise Murfy a créé il y a plusieurs années son académie afin de former des jeunes pour ce métier qui a sans aucun doute de l’avenir.

Grâce à ses locaux situés à Saint-Priest, l’entreprise accueille chaque année une dizaine de personnes pour les former à ce métier. Benoit Boissier, formateur dans la région, explique que la formation se déroule sur 6 mois avec les 3 premiers mois consacrés à de l’apprentissage dans l’atelier.

Ensuite, l’élève pourra commencer à faire du terrain avec notamment de l’apprentissage directement chez le client. Benoit Boissier rajoute aussi qu’ “à la fin des 6 mois de formation, s’il n’y a pas de contre-indication, l’élève sera obligatoirement embauché au sein de Murfy. “

Cet avantage peut être une grande source de motivation pour quelques conques personne qui souhaite se lancer dans ce milieu. De plus, le formateur de la région a souhaité souligner que ” la formation est accessible à tous puisque l’entreprise ne demande pas de diplôme à part bien évidemment le permis de conduire”. Il est donc assez facile d’accéder à ce cycle d’apprentissage qui accueille 15 personnes par promo.

Murfy, une entreprise en pleine croissance

Installée sur la région lyonnaise depuis septembre 2019, l’entreprise Murfy vient en assistance sur 300 communes située sur trois départements (Rhône, l’Isère et l’Ain). Grâce à une dizaine de techniciens, Murfy arrive à couvrir un très grand territoire avec comme objectif de donner une seconde vie à des milliers d’appareils, cela représente environ 500 tonnes de déchets.

En plus du dépannage à domicile, elle est aussi spécialisée dans le reconditionnement. Benoit Boissier qui est aussi responsable de l’atelier situé à Saint-Priest, rajoute qu'”une fois que les appareils sont reconditionnés et remis dans des états quasi neufs, ils sont remis en vente à des prix beaucoup plus abordables.”

En plus d’avoir un effet sur l’écologie avec les 500 tonnes de déchets évités, Murfy donne accès à de nombreuses familles qui sont dans le besoin mais qui n’ont pas forcément les moyens, différents appareils électroniques.

Pour postuler à la formation de cette entreprise, il suffit au candidat de remplir un dossier sur le site internet.