Lyon née de la lumière : le spectacle prévu à Saint-Jean reporté

Il a bien fallu se résigner. Le son et lumière qui était prévu devant la Cathédrale Saint-Jean cet automne est reporté à cause du contexte sanitaire. Ce spectacle devait rassembler près d’une centaine d’acteurs et figurants. Il est reprogrammé à l’année prochaine.



Les organisateurs avaient prévu 41 représentations entre le 22 octobre et le 11 novembre. Le spectacle devait durer 1h20.



« La situation et le durcissement des contraintes sanitaires ne permettent plus de poursuivre les répétitions et d’envisager le déroulement du spectacle dans de bonnes conditions », a indiqué l’association Lyon Cathédrale, organisatrice de l’événement.



Le spectacle imaginé par Damien Fontaine et son équipe, vise à raconter l’histoire de la ville, à travers un récit musical, en lumière et en image.