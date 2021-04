Lyon : nette baisse des températures et retour de la neige ?

Ces derniers jours, il a fait très chaud et très beau dans la région lyonnaise. En effet, le mercure a dépassé les 25°C, ce qui n’était jamais arrivé en plein mois de mars. Mais la parenthèse estivale se termine dès ce vendredi.



Alors que les pulls ont été mis au placard, il va falloir vite les ressortir. Un changement brutal des températures interviendra pour le week-end de Pâques. Bien que le soleil soit encore assez présent, il fera beaucoup plus frais avec 15°C maximum au plus fort de la journée.



Mais la véritable chute des températures surviendra dès le lundi 5 avril. Il pourrait même tomber quelques flocons ! Selon Météo France, la neige pourrait tomber sur la ville lyonnaise mardi 6 et/ou mercredi 7 avril avec des températures en matinée qui avoisineront les 0°C.

🥶❄️ L'hiver revient pour Pâques : chute du mercure et retour de la neige. Et non ce n'est malheureusement pas un poisson d'avril !



📽️ Explication avec Steven Testelin, prévisionniste à Météo-France👇 pic.twitter.com/qBhUQWyMNj — Météo-France (@meteofrance) April 1, 2021