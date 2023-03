Lyon : nouvelle journée de manifestation

8e journée de mobilisation contre la réforme des retraite alors que députés et sénateurs vont tenter de s’accorder sur une version commune du texte lors de la commission mixte paritaire.



Les syndicats veulent maintenir la pression avec des perturbations dans les crèches, et les transports avec 4 TER sur 10 et 3 TGV sur 5. L’université Lyon 2 est également perturbées avec de blocages sur les campus Porte des Alpes et Berges du Rhône. Selon un communiqué, “aucune activité ne peut y avoir lieu ce jour”.



A Lyon, la manifestation partira à 13h de la Manufacture des Tabacs direction la place Bellecour.