Lyon : nouvelle manifestation contre le racisme et les violences policières

Un nouveau rassemblement contre le racisme et les violences policières est organisé ce samedi après-midi, à Lyon, place Bellecour. Le collectif Afro-descendants appelle au rassemblement à partir de 14h. Contrairement à mardi dernier, la manifestation a obtenu une validation préfectorale.



Un périmètre d’interdiction de manifester a toutefois été mis en place par la Préfecture. Les rassemblements ne seront pas autorisés rue Victor Hugo, dans le Vieux-Lyon et entre Terreaux et Bellecour.



Pour rappel, près de 1200 personnes se sont rassemblées mardi soir à Lyon. L’événement n’avait pas été autorisé par la Préfecture.