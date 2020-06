Lyon : nouvelle manifestation des policiers ce jeudi soir

Plusieurs policiers se sont rassemblés ce jeudi soir à Lyon, place Bellecour. Une vingtaine de véhicules et environ 60 fonctionnaires étaient présents.



Les forces de l’ordre protestent toujours contre les accusations de racisme qui visent leur profession. La mise en cause de certaines techniques d’interpellation est aussi dénoncée.



La colère est d’autant plus palpable parmi les policiers, après la violente agression d’un agent dimanche dernier dans le 7e arrondissement lyonnais.