Lyon obtient une bonne note pour sa “gestion budgétaire de qualité”

La Ville de Lyon est jugée bonne élève en matière de gestion budgétaire par l’agence canadienne Morningstar.

Dans son rapport, DBRS Morningstar salue « une gouvernance et une gestion budgétaire de qualité » de la Ville de Lyon. L’agence a donc décidé d’attribuer la note AA (high) à la municipalité avec une perspective stable.

DRBS Morningstar précise que la stratégie financière claire de la Ville de Lyon et ses marges de manœuvre budgétaires devraient lui permettre de mettre en œuvre son Plan Pluriannuel des Investissements (PPI) de 1,25 milliard d’euros tout en maintenant une profil budgétaire favorable et un niveau d’endettement modéré, et ce malgré le contexte inflationniste actuel, en particulier en ce qui concerne les prix de l’énergie.