Lyon – Part-Dieu : une mineure sexuellement agressée dans un train, son père met fin à l’agression

Lundi soir, une jeune fille mineure a été victime d’une agression sexuelle sur le quai de la gare de Lyon Part-Dieu dans un train arrivé en provenance de Paris-Bercy.

L’individu aurait insulté la jeune fille avant de lui caresser la cuisse. Mais le père de la victime, qui était venu la récupérer, a mis fin à l’agression.

L’auteur présumé des faits serait un individu âgé de 21 ans, sans domicile fixe et de nationalité algérienne. Il a été interpellé par des agents de la Surveillance Générale (SUGE) de la SNCF et a été placé en garde à vue au commissariat des 3e et 6e arrondissements.

De son côté, l’adolescente âgée d’environ 15 ans a été accompagnée par les agents dans un commissariat. Une enquête a ensuite été ouverte.