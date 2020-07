Lyon : pas de marche pour Axelle mais une vague de soutien à la famille

Une semaine après la mort de la jeune femme, l’émotion est toujours aussi forte à Lyon.

Initiée par un groupe Facebook, la marche blanche en sa mémoire, prévue hier après-midi à Grézieu-la-Varenne, a été annulée à la demande de sa famille. A la place, ses proches se sont recueillis en petit comité sur les lieux du drame dans le quartier de Fourvière, dans le 5e arrondissement de Lyon. Là où le corps de la jeune femme de 23 ans a été traîné par le conducteur de la voiture qui l’aurait percutée volontairement.

Les opérations de soutien se multiplient

Bien au-delà de la région lyonnaise, les soutiens s’affichent. Depuis le week-end dernier, des bouquets de fleurs et des bougies sont déposés quotidiennement par les habitants, en mémoire d’Axelle. Un cahier de condoléances a également été mis à disposition à la mairie de Francheville.

Ce samedi, des dizaines de personnes, sans liens personnels avec la victime, se sont réunis au stade de Grézieu-la-Varenne. Les Bad Gones, groupe de supporters lyonnais, se sont également recueillis, unis autour d’une banderole.

#JusticePourAxelle Les Bad Gones ont rendu hommage à Axelle ce matin aux portes de Fourvière avec ce message : pic.twitter.com/1JLZToI3M4 — Ultras Lyon (@UltrasLyon) July 25, 2020

Des auditions à venir

Pour rappel, la jeune femme avait été renversée par un automobiliste et traînée sur 800 mètres dans la nuit de samedi à dimanche. Le conducteur, qui avait pris la fuite avant de se rendre à la police, a été placé en détention provisoire et mis en examen pour violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort et délit de fuite. Les enquêteurs se penchent sur les circonstances de l’accident et vont auditionner au total une quarantaine de témoins dans les jours à venir.

Inconnu des services de police, l’automobiliste a admis avoir renversé la jeune femme mais assure qu’il ne s’est pas rendu compte qu’elle était sous la voiture. Des allégations confirmées par son passager. Ce dernier, âgé de 19 ans, a également été mis en examen pour “non-assistance à personne en danger” et placé sous contrôle judiciaire.