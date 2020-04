Lyon : pas de réouverture des marchés prévu dans la ville

Le Premier ministre français, Edouard Philippe a annoncé le 23 mars dernier, des mesures plus restrictives concernant les marchés face à la pandémie du Covid-19. A Lyon, il n’y aura pas de réouverture de marchés jusqu’à nouvel ordre.



Le décret stipule que « tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République jusqu’au 15 avril 2020. » Article 7 du décret.



Les marchés sont donc a priori fermés jusqu’à la fin du confinement. Cette annonce a suscité de nombreuses indignations notamment auprès des agriculteurs locaux qui font leur chiffre d’affaire grâce à leur présence sur les marchés. De plus pour certains villages, le moyen le plus simple pour s’approvisionner reste les marchés et cela évite l’enlisement des grandes surfaces.



En réponse à ces inquiétudes, le Premier ministre précise « qu’il sera permis aux préfets, à la demande des maires, de déroger à cette interdiction ». Le marché de Villeurbanne par exemple a rouvert depuis lundi grâce à une dérogation.



À Lyon, les marchés vont rester fermés suite à une décision prise d’un commun accord entre Le Grand Lyon, la préfecture du Rhône, l’Agence régionale de santé et les Hospices Civils de Lyon dans un communiqué publié ce mercredi.



D’après les signataires, il n’y aura pas de réouverture des marchés de manière dérogatoire afin de « prévenir de tout risque de relâchement ».