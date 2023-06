Lyon perd 5 places au classement des villes “les plus agréables” pour vivre

Le classement des villes les plus agréables pour vivre est sorti cette semaine.



Réalisé par The Economist, le média révèle une baisse de cinq places pour la ville de Lyon qui passe de la 25ème place à la 30ème place. La qualité de vie est analysé selon cinq critères qui sont : la stabilité, les soins de santé, la culture et l’environnement, l’éducation et l’infrastructure.



Pour la première ville en haut du classement, il s’agit de Vienne en Autriche, suivit de Copenhague au Danemark puis de Melbourne en Australie.



À savoir qu’aucune ville française ne figure dans le top 10, concernant la capitale, Paris a perdu 5 places et finit à la 24ème place.