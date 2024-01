Lyon perd sa couronne de métropole la plus dynamique

La métropole de Lyon est tombée de la première marche du podium. Ce mardi matin, le classement du baromètre Arthur Loyd des métropoles et agglomérations les plus « attractives et résilientes » a été dévoilé. Lyon et Toulouse s’échangent donc leurs places de numéro un et deux, de « très grande métropole » sur l’année 2023.

Le Parisien a révélé les détails de ce classement. Lyon arrive à la deuxième place de plusieurs critères comme la connectivité et le capital “humain et transition ». Il en est de même pour la vitalité économique. La capitale des Gaules descend même à la cinquième place en ce qui concerne l’indice de la qualité de vie.

À Toulouse, le coût du logement reste plus accessible qu’à Lyon, ce qui implique une démographie enviée dans le reste de l’Hexagone. Par ailleurs, Lille arrive troisième de ce classement des « très grandes métropoles », soit plus d’un million d’habitants.

La région Aura sur le podium

Dans la région, Grenoble arrive à la troisième place « grandes métropoles » (500 000 à 1M d’habitants), derrière Rennes et Montpellier. Valence se place aussi troisième des « agglomérations de taille moyenne » (100 à 300 000 habitants), derrière Bayonne, La Rochelle qui sont premiers ex-aequo et Poitiers.

R.M