Lyon : Philippe Etchebest à la recherche d’un restaurant en difficulté

Philippe Etchebest recherche un restaurant en difficulté à Lyon pour la réalisation de son émission “Cauchemar en cuisine.”



Après 3 mois de confinement et un retour progressif à la vie d’avant, nombreux sont les restaurants à avoir soufferts ces derniers mois. Alors si un établissement se trouve en grande difficulté suite à cette situation inédite, Philippe Etchebest et l’équipe de “Cauchemar en cuisine” peuvent lui venir en aide.



En effet, pour préparer la nouvelle saison post-confinement, les équipes de casting recherchent des restaurants lyonnais en difficulté. Le casting s’inscrit dans le cadre de la neuvième saison de l’émission diffusée sur M6.



Bien plus qu’une émission réalité pour le grand public, ce programme a permis a de nombreux restaurants de sortir la tête de l’eau quand tout semblait perdu. Pour participer, il suffit de contacter directement la production via ces coordonnées : castingcauchemar@m6.fr ou au 01 41 92 74 15.