Lyon : plus qu’un mois avant l’ouverture du village rugby

Dans un mois un village rugby ouvrira ses portes sur la place Bellecour à Lyon à l’occasion de la coupe du monde.



Il pourra accueillir jusqu’à 5 000 personnes jusqu’au 8 octobre.

Les équipes qui jouent à Lyon y seront mises en avant : Pays de Galles, Australie, Uruguay, Italie, Namibie, Nouvelle-Zélande et Italie à travers une expo photo.

Sur un terrain avec espace d’initiation, de jeux et de démonstrations sportives, vous pourrez découvrir le Rugby, ses règles et techniques, et assister à des démonstrations de rugby-fauteuil. Le Club Omnisport de Lyon ou encore le LOU Rugby seront présents pour animer le village.

Le programme à Lyon (Parc OL)

• Dimanche 24 septembre : Pays de Galles – Australie

• Mercredi 27 septembre : Uruguay – Namibie

• Vendredi 29 septembre : Nouvelle-Zélande – Italie

• Jeudi 5 octobre : Nouvelle-Zélande – Uruguay

• Vendredi 6 octobre : France – Italie