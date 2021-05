Lyon : plusieurs manifestations prévues ce samedi

Différents collectifs contre le mal-logement et pour l’accès au logement se mobilisent ce samedi place de Francfort, à la Part-Dieu. Ils appellent à la manifestation à partir de 11h en direction de la place Mazagran. Un peu plus tard, dès 14h, place Bellecour, l’association Idir espoir et solidarité et le réseau Vérité et justice manifestent également contre les violences pénitentiaires à l’occasion d’une journée de mobilisation nationale.



Les gilets jaunes font également leur grand retour cet après-midi sur la place Bellecour pour un nouveau rassemblement. Ils rejoindront la place Jean Macé. À noter que la préfecture a instauré une interdiction de manifester dans un large périmètre de la Presqu’île lyonnaise.



À Saint-Jean, l’association Sea Shepherd appelle également à manifester entre 14h et 17h pour dénoncer le massacre des dauphins.



Enfin, un rassemblement antifasciste s’élancera aux alentours de 15h depuis la place de la Croix-Rousse.