Lyon : pour la Saint-Valentin six copines organisent des rencontres pour les célibataires

Nina, Chloé, Célia, Inès, Marilou et Jasmine organisent des soirées pas comme les autres à Lyon. Elles ont lancé le projet Connect in Real Life en novembre 2022. Depuis, leur projet cartonne et pour la Saint-Valentin, ces femmes trentenaires célibataires remet le couvert et a monté un évènement inédit.

Les six copines, créer des soirées privatisées réservé aux célibataires lyonnais âgés entre 27 et 40 ans. Le concept en a séduit plus d’un. Une bonne solution pour les célibataires de la région qui cherchent à sortir de leurs cercles d’amis stables et de leur environnement de travail. Le prix : 10 euros la place.

Pour le 14 février, une coach spécialisée dans les relations amoureuses a trié les candidatures en fonction des réponses d’un questionnaire distribué à tous pour sélectionner les personnes les plus compatibles sur le plan émotionnel. Cette soirée aura lieu dans un bar tenu secret à Croix-Rousse.