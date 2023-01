Lyon : quel projet pour le réaménagement des quais entre La Mulatière et Lyon

La Métropole de Lyon, La Mulatière et la Ville de Lyon, lancent un projet de réaménagement du quai des Étroits et du quai Jean-Jacques Rousseau. Une réunion publique est prévu mardi 31 janvier à 18h30 au musée des Confluences.

Ces quais permettent de se rendre à Lyon en arrivant par le Sud du territoire. Ils relient le pont de la Mulatière à la montée de Choulans. Sur la section de l’axe la plus proche du pont de la Mulatière, quai Jean-Jacques Rousseau, la circulation passera à sens unique ainsi qu’au milieu du quai, avec la possibilité de faire demi-tour lorsque l’on arrivera face au sens interdit.

L’objectif souhaité est de garantir plus de sécurité et un meilleur confort pour les piétons. Selon le magazine de la Métropole de Lyon, les 3 collectivités ont retenu 4 grands principes d’aménagement. Apaiser la circulation tout en maintenant les accès pour les riverains et les usagers, rendre la marche à pied plus agréable avec des trottoirs en continu plus confortables, aménager la Voie lyonnaise 3 qui va traverser toute l’agglomération du nord au sud et planter plus d’arbres pour rendre les quais plus agréables et moins chauds lorsque les températures grimpent.