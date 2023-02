Lyon : quelles fréquentations pour les Vélo’V en 2022 ?

Vélo’v a réalisé plus de 10 millions de locations en 2022, une augmentation de 16% par rapport à l’année précédente.

En 2022, Vélo’v réalise des chiffres impressionnants. 84 000 abonnés longue durée (soit plus de 10% par rapport à 2021), parmi eux la tranche d’âge de 18 à 24 ans est majoritaire avec 43% des utilisateurs, suivi par les 26 à 35 ans (32%) et en troisième place, les 36 à 45 ans (10%).

Lyon Part-Dieu / Cuirassiers sont les stations les plus utilisées par les utilisateurs de Vélo’v, en deuxième place c’est l’Opéra et en troisième place, Charpennes. En quatrième et cinquième positions nous avons la piscine du Rhône et Augagneur/Fosse aux ours respectivement.

Nous pouvons également voir que la tranche horaire la plus utilisée est à 18h pour une durée moyenne de locations de 17 minutes.