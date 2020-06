Lyon : quelles sont les compagnies aériennes qui reprennent le trafic en juin ?

Alors que les restrictions pour les transports sont progressivement levées en cette période de déconfinement, le trafic aérien va reprendre peu à peu à l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry.



Dès le 8 juin, Air France annonce reprendre une partie de ses vols intérieurs. Air Corsica et KLM redémarreront également leurs activités lundi prochain. Pour EasyJet, la Lufthansa ou encore Transavia et Twin Jet, il faudra attendre le 15 juin.



À noter que le terminal 2 a été aménagé pour pouvoir accueillir les passagers en toute sécurité.



Pour plus d’informations sur la reprise de toutes les compagnies, rendez-vous ici.