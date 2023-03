Lyon recherche des bénévoles pour la Nuit des Solidarités

La Nuit des solidarités se déroulera dans la soirée du 6 avril et permettra de réaliser un décompte et de récolter des informations auprès des personnes sans-abri. Les organisateurs recherchent des bénévoles afin de mener l’opération. Plusieurs rôles sont proposés, notamment Responsable d’équipe.

La sécurité et le bon déroulement de l’opération sont les missions principales, mais il sera également venu à encadrer et former une équipe de 2 à 3 bénévoles. Les missions du bénévole sur le terrain seront d’expliquer la problématique du sans-abrisme à Lyon et de donner des conseils pour aller au contact des personnes en situation de rue. Accompagné d’un professionnel du secteur social, vous irez à la rencontre des personnes sans-abri pour leur proposer de répondre à un questionnaire.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez cliquer ici.