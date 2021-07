Lyon : Réinventée, l’édition 2021 des Quais du Polar a lieu ce week-end

Annulée en 2020, et reportée cette année, la 17e édition des Quais du Polar a finalement lieu à Lyon de vendredi à dimanche.



Ce festival, mettant à l’honneur le polar sous toutes ses formes, accueille les passionnés et ceux désireux de découvrir ce genre littéraire.

Contexte sanitaire oblige, l’évènement a été contraint de se réinventer et d’adapter son offre. Pour l’occasion, les berges du Rhône, le parc de la Tête d’Or et différentes péniches seront transformés, devenant le théâtre de la Grande Librairie du polar, d’animations pour la jeunesse et de promenades littéraires.

Des rencontres avec les auteurs influents de ce genre, en partenariat avec les Nuits de Fourvière, seront proposées au Théâtre l’Odéon dans le respect des mesures sanitaires. Selon l’évolution du contexte sanitaire, les bars et les terrasses des restaurants pourraient aussi faire vivre la culture, tant affectée depuis le début de la pandémie.

Pour ceux ne pouvant pas se déplacer, des rencontres et des animations en ligne seront également proposées.