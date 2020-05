Lyon : réouverture des déchetteries à partir du 11 mai !

Ce mercredi, la Métropole de Lyon a annoncé, dans un communiqué, la réouverture des déchetteries à partir du 11 mai prochain. Dès que le déconfinement commencera, les déchetteries ouvriront avec des horaires étendues. De 8h30 à 18h du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30 le samedi et de 9h à 12h le dimanche.



Afin de limiter les contacts et éviter un engorgement de ces établissements, un accès alterné sera instauré. Les véhicules immatriculés avec des numéros pairs pourront s’y rendre les jours pairs, les véhicules aux numéros impairs pourront y accéder les jours impairs. De plus, le nombre de véhicules autorisés à vider leurs déchets sur les plateformes sera limité à dix personnes maximum, agents et usagers compris. Pour les déchetteries de petite taille, ce nombre de personnes peut même être abaissé.



La Métropole annonce également que « pour les véhicules soumis à paiement (véhicule utilitaire de PTAC compris entre 2 t et 3,5 t et remorque de PTAC compris entre 500 et 750 kg), il sera nécessaire de se procurer un titre d’accès avant leur passage ». Pour ce qui est des dépôts de chèques et des paiements différés sur place, ceux-ci ne seront plus autorisés.



Désormais, les usagers ne pourront pas se rendre à la déchetterie sans autorisation. « Les usagers devront acheter leur accès au guichet de la Métropole de Lyon (Unité TVM) 10 avenue Roger Salengro à Vaulx-en-Velin (du lundi au jeudi 8h30-12h et 13h30-16h30, vendredi 8h30-12h) ou par correspondance ».



De nouvelles mesures de sécurité



Des mesures de sécurité et de protection exceptionnelles ont également été instaurées. Tout d’abord, les usagers devront, à leur arrivée, présenter une attestation de domicile, prouvant qu’ils habitent l’une des 59 communes de la Métropole lyonnaise. Les entreprises extérieures devront présenter un devis ou une attestation de chantier d’un maître d’ouvrage métropolitain.



Il sera également interdit aux usagers de descendre de leur véhicule jusqu’au moment de décharger les déchets dans les bennes. L’agent d’accueil ne sera pas autorisé à aider les usagers à porter des déchets lourds et encombrants. Le port de gants et de masques sur le nez et la bouche sera bien évidemment obligatoire.



Pour ce qui est du détail des déchetteries, il a été annoncé que la déchetterie de Vénissieux, en travaux de réhabilitation au moment du confinement, ne rouvrira pas le 11 mai. Elle pourrait tout de même rouvrir durant le mois de juin. Pendant ce temps, les personnes habitant aux alentours pourront utiliser les établissements de Feyzin, Saint-Priest, Lyon-Artillerie et Mions-Corbas.



Le nombre de véhicules autorisés au sein d’une déchetterie sera de 8 maximum pour les établissements de Caluire-et-Cuire, Lyon-Vaise, Mions-Corbas, Feyzin, Champagne-au-Mont d’Or, Genas.

Les déchetteries de Décines-Charpieu, Villeurbanne-Kruger, Lyon-Artillerie, Grigny-Chantelot, Pierre-Bénite, accueilleront 7 véhicules maximum.

6 véhicules seront autorisés à Rillieux-la-Pape et Francheville-Sainte Foy-les-Lyon.

Pour Vaulx-en-Velin, Villeurbanne-Brinon, Saint-Priest, Saint-Genis-les-Ollières, 5 véhicules pourront pénétrer le périmètre et enfin, seulement 4 véhicules pour Neuville-Genay.