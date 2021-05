Lyon : retour de la piétonnisation le 5 juin

Lyon et la métropole de Lyon lancent l’opération “la voie est libre” le 5 juin prochain. Objectif, “redonner aux territoires du calme et de l’apaisement” et permettre aux Lyonnais de se “réapproprier l’espace public”.



Un événement de ce type avait déjà eu lieu en septembre 2020. Les véhicules motorisés seront partiellement interdits dans la ville. La délimitation des zones de marche n’est pas encore définie.



Dans le cadre de cette opération, la municipalité écologiste aura pour but de montrer les bienfaits de la diminution du trafic urbain et des nuisances sonores ainsi que l’amélioration de la qualité de l’air.