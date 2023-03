Lyon Saint-Exupéry : un vol sur cinq annulé en moyenne ce jeudi en raison de la mobilisation contre la réforme des retraites

L’Aviation civile a demandé aux compagnie aériennes d’annuler 20 % des vols ce jeudi dans plusieurs aéroports en France dont celui de Lyon Saint-Exupéry en raison de la mobilisation générale nationale contre le projet de réforme des retraites et de la grève des contrôleurs aériens qui en découle. Ainsi, c’est environ un vol sur cinq au départ ou à l’arrivée de Lyon Saint-Exupéry qui devrait être supprimé. Il est possible de se renseigner en amont sur le site : https://www.lyonaeroports.com/vols-et-destinations/les-vols-temps-reel?direction=D&date=2023-01-28&time=&terminal=&query= afin de savoir si votre vol est maintenu ou non.