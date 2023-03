Lyon se prépare pour accueillir la Coupe de Monde de Rugby 2023

La Coupe du monde 2023 de rugby arrive à grands pas, il ne reste plus que quelques mois avant que la ville de Lyon accueille les différentes équipes, les milliers de supporters et les 5 matches qui vont se dérouler sur le territoire, au Groupama Stadium à Décines.

Afin de promouvoir l’événement envers les amateurs de rugby, mais aussi les personnes qui découvrent ce sport, le tramway circulant majoritairement entre Vaulx-en-Velin la Soie et le Groupama Stadium portera désormais les couleurs de la Coupe du monde. Des images de joueurs en action, le logo ainsi que les équipes reçues par la ville de Lyon, figurent sur le tram.

Un travail de deux ans et demi découlera également sur un Village Rugby place Bellecour. Tournoi de rugby ou initiation à ce sport sont des activités que vous pourrez retrouver. Lyon servira de camp de base pour les champions en titre. Les All Blacks de Nouvelle-Zélande utiliseront les terrains d’entraînement de Chassieu et Rillieux-la-Pape.

La Coupe du monde rugby démarre le 8 septembre avec le XV de France qui affrontera les All Blacks au Stade de France. Les Français affronteront l’Italie du 6 octobre au Groupama Stadium à l’occasion d’un match de poules.