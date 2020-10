Lyon : sept blessés après une collision entre une voiture et un engin de pompiers

Une collision entre une voiture et un véhicule de pompiers a fait sept blessés légers ce dimanche matin dans le 2e arrondissement lyonnais.



En pleine intervention, les pompiers avaient pourtant déclenché leur sirène et leur gyrophare pour se rendre sur les lieux d’un incendie. Les deux véhicules se sont percutés à l’angle de la rue Childebert et le quai Jules-Courmont. Le conducteur de l’Opel Corsa concerné par l’accident n’aurait pas vu venir le fourgon des pompiers.



Selon Le Progrès, un important dispositif de secours a été déployé pendant plus de deux heures afin de prendre en charge les victimes. La circulation a également été coupée pendant de longues minutes.