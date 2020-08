Lyon : TCL veut éviter les files d’attente devant ses agences

Pour la rentrée 2020, le réseau TCL recommande aux Lyonnais d’anticiper les démarches pour la souscription d’un abonnement afin d’éviter les longues files d’attente.



Nombreux sont ceux qui vont devoir renouveler leur titre de transport en commun. Pour éviter de créer des files d’attente interminables devant les agences TCL en ce contexte épidémique, le Sytral donne quelques conseils.



Dans la limite du possible, essayez d’effectuer vos démarches en ligne pour éviter d’engorger les agences. Sinon, vous pouvez également prendre rendez-vous en ligne à l’une des cinq agences TCL : Bellecour, Gorge de Loup, Grange Blanche, Part-Dieu et Vaulx-en-Velin La Soie, ou encore vous rendre à l’un des 220 points service dans les commerces de proximité.



TCL rappelle enfin que le port du masque est obligatoire sur son réseau et en agence et que des nettoyages renforcés ont été mis en place ainsi que des bornes désinfectantes pour les mains.

Vos 5 agences #tcl vous accueillent toutes du lundi au samedi ! Achetez votre abonnement :

➡️En agences

➡️En ligne https://t.co/s1uniOuSdq

➡️Sur l'un des distributeurs automatiques

➡️Auprès de nos points services

➡️Sur les guichets auto bancaires

https://t.co/ly8p62YDFK