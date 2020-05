Lyon : trente crèches rouvrent progressivement

Ca y est, nous sommes le 13 mai. Et aujourd’hui, c’est la réouverture des crèches. Les toutes premières vont rouvrir, de manière échelonnée, selon un calendrier prévisionnel. Le but est d’« assurer la sécurité sanitaire des enfants, ainsi que des personnels, mais aussi des familles ».

Tout d’abord, le calendrier prévoit la réouverture de 15 sections de 10 berceaux, soit une à deux crèches par arrondissement. Le lundi 18 mai, ce dispositif sera complété par 15 équipements supplémentaires dans les mêmes conditions. Puisque le calendrier prévisionnel peut être adapté, selon la situation sanitaire, il sera envisagé l’ouverture d’autres équipements d’ici début juin.

D’ici le 18 mai, trente crèches rouvriront donc de manière progressive. Mais des règles ont du être instaurées. Tout d’abord, il est demandé aux parents de fournir les repas dans des contenants en verre. Les enfants seront accueillis uniquement entre 8h et 18h et leur nombre sera, au maximum, de 10 par EAJE. Les horaires d’arrivée et de départ devront être strictement respectés par les parents. La zone d’entrée des crèches sera également limitée à la zone d’accueil et tous les regroupements sont interdits.