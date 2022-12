Lyon : un Albanais tire sur un de ses compatriotes

Dans la nuit de ce jeudi 8 à ce vendredi 9 décembre, un Albanais de 27 ans a été arrêté par les forces de l’ordre dans le 7e arrondissement de Lyon après avoir tiré sur un compatriote à lui selon le Progrès. La victime a été touché à l’abdomen et dans les jambes et son pronostic vital était engagé. Le tireur a également braqué un automobiliste avec une arme le forçant à le conduire dans le 2e arrondissement de Lyon et a également été menaçant avec des passagers dans le métro. Une enquête a été ouverte par les policiers.