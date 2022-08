Lyon : un bagage volé à la Part-Dieu géolocalisé à Saint-Étienne

Le jeudi 4 août, un homme s’est fait volé sa valise à la gare Part-Dieu de Lyon. Mais le bagage contenait des appareils électroniques qui ont permis sa géolocalisation à Saint-Étienne.

Comme le rapporte Le Progrès, le voyageur de 43 ans s’est fait dérober une valise dans laquelle se trouvaient une tablette et un ordinateur portable. Après avoir activé le service de géolocalisation, le propriétaire a pu situer le matériel, géolocalisé place Bellevue, dans la cité ligérienne.

Avec l’aide de la police et de la brigade anti-criminalité, l’auteur du vol a été arrêté et le bagage a été remis à son propriétaire. Le voleur de 32 ans possédait également quelques grammes de cocaïne et de cannabis. Il sera convoqué ultérieurement devant un tribunal.