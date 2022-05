Lyon : un bus à l’hôpital Lyon Sud pour sensibiliser contre la MICI

Ce jeudi 5 mai, un bus sera placé devant l’hôpital Lyon Sud. Un bus MICI & MOI destiné à sensibiliser le grand public, les patients et les soignants à propos des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI).

L’envie des organisateurs, l’afa Crohn RCH France, l’association nationale qui soutient et informe les malades de Crohn et de rectocolite hémorragique, et le laboratoire Janssen, qui ont organisé cela conjointement avec les équipes de soignants des centres hospitaliers partenaires, était de libérer la parole sur ces maladies peu connues et souvent taboues et de permettre aux patients de plus facilement en parler.

Le Bus MICI & Moi propose sur deux étages des espaces d’accueil, d’information, d’écoute et de détente au travers d’ateliers pratiques (nutrition, bien-être, droits du patient…), tout au long de la journée, avec des interventions d’experts et des vidéos permettant de mieux comprendre et de mieux gérer la maladie au quotidien.