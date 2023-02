Lyon : un casting pour intégrer une école de chanteurs

La première école de la voix, Dalida Institute, tiendra une journée d’audition le mercredi 8 mars à Lyon. Un jury de professionnels sera présent et analysera les performances de chanteurs affirmés ou débutants âgés de 18 à 35 ans. Basée à Aix-en-Provence, cette école prépare déjà sa seconde et nouvelle rentrée en sillonnant le pays à la recherche de ses nouveaux talents.

Sur une durée de 10 mois, soit 850 heures, la formation proposée par Dalia Institute est unique en Europe, et prépare des chanteurs au monde musical. Coaching vocal, expression scénique, histoire de la musique, formation studio et MAO, travail de l’image ou encore cours de droit…



Tous les aspects du métier sont passés au crible. À la tête de Dalida Institute, on retrouve Bruno Berberes et Robert Ciurleo, respectivement directeur casting de The Voice et producteur de comédie musicale. Les deux hommes s’entourent de plusieurs professionnels de la musique afin d’aiguiller au plus les élèves pour leur futur métier. Les inscriptions aux auditions se font sur le site Internet du Dalida Institute.



Après Lyon, les jurés se déplaceront vers Lille, Marseille, Paris ou encore Strasbourg.