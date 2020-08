Lyon : un commerçant roué de coups avant son ouverture

Deux hommes et une femme sont soupçonnés d’avoir frappé, à 6 h 45, un commerçant de la rue Tissot, dans le neuvième arrondissement de Lyon. Ce dernier leur avait refusé l’entrée au motif que son magasin n’était pas encore ouvert.

Victime de multiples coups de pied et de poing, le gérant de 34 ans s’est vu délivrer cinq jours d’interruption totale de travail (ITT). Une employée, venue s’interposer, a également essuyé des coups. Elle a reçu un jour d’ITT.

Les trois suspects ont été interpellés sans incident ce mercredi. Placé en garde à vue, le premier homme de 27 ans a reconnu les faits et a expliqué avoir bu. Son compère, sans domicile fixe âgé de 25 ans, a nié les faits. Tandis que la femme de 22 ans a été mise hors de cause et libérée à la fin de sa garde à vue.

Les deux individus sont présentés ce vendredi au parquet, en vue d’une comparution immédiate.