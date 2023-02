Lyon : un concours photos organisé sur le thème « c’est quoi pour vous un espace public inclusif et apaisé ? »

Un concours photos est organisé par Le Conseil de développement de la Métropole de Lyon sur le thème « Qu’est-ce qui représente selon vous un espace public inclusif et apaisé ? Et quel est son contraire ? ». Afin de faire part de leurs envies ou des problèmes qu’ils rencontrent, ainsi que de ses opinions sur le traitement des déchets ou de l’éducation, ce concours permet aux habitants de la ville de Lyon de s’exprimer sur différents sujets.

Les deux sujets sont :

– Sujet 1 : « un espace public inclusif et apaisé »

– Sujet 2 : « un espace public non inclusif et non apaisé »

Le concours est ouvert à tous, en solo, en groupe ou en famille avec vos enfants jusqu’au 3 avril. Vous pouvez vous inscrire dans la catégorie qui vous correspond :

Catégorie « enfants » : pour les 6 à 11 ans qui participent dans le cadre d’une association, d’une école ou d’une structure éducative ;

Catégorie « jeunesse » : pour les jeunes de 12 à 17 ans qui peuvent participer individuellement avec une autorisation parentale, en étant accompagnés ou pas par une structure ;

Catégorie « adulte » : pour les plus de 18 ans ;

Catégorie « famille » : pour participer en groupe sans condition d’âges.

Après une sélection réalisée par un jury composé d’urbanistes, de photographe et de citoyens de la Métropole de Lyon, les gagnants recevront des places pour le festival des nuits de Fourvière, l’exposition de leurs œuvres lors de la cérémonie de remise des prix…

Si vous souhaitez participer, rendez-vous sur jeparticipe.grandlyon.com