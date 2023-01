Lyon : un diamant à 2 600 euros à gagner dans une pâtisserie pour l’Épiphanie

Située au 1, rue de l’Ancienne Préfecture, dans le 2e arrondissement de Lyon, la pâtisserie « Pavlovas par Joël Maier » a vu les choses en grand à l’occasion de l’Épiphanie puisqu’elle offre l’opportunité à ses clients de remporter un diamant d’une valeur de 2 600 euros, dissimulé dans une de ses pavlovas des rois, indique Le Progrès.

Il est possible de vous procurer une pavlova et de tenter de remporter ce fabuleux diamant depuis le 4 janvier et jusqu’à la fin du mois. Le gagnant aura ainsi droit à un joli cadeau juste après les fêtes de fin d’année, tandis que les perdants pourront se consoler en dégustant une petite douceur.