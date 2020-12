Lyon : un échange de lumignons entre des écoles et des EHPAD pour le 8 décembre

À l’occasion du 8 décembre, un projet intergénérationnel original a été organisé par la mairie du 8e arrondissement de Lyon. Des écoles et des EHPAD de la ville participent à un échange solidaire de lumignons.



10 écoles du 8e arrondissement lyonnais, quatre EHPAD et deux autres résidences séniors prennent part à ce projet qui vise à “célébrer le lien social et réinventer des nouvelles façons de vivre ensemble”. Les enfants vont décorer des lumignons confectionnés avec des éléments de récupération. Au même moment, les pensionnaires des EHPAD et des résidences séniors ornementent des bougeoirs. Un échange des créations respectives sera effectué.



Au soir du 8 décembre, les bougies des aînés seront déposées devant les fenêtres des écoles, pendant que les lumignons des enfants seront allumés devant les vitres des EHPAD.



Des photographies permettront à tous les participants de voir le résultat de cette excellente initiative.