Lyon : un escape game inspiré d’Arsène Lupin prévu en juillet

Un escape game géant va être organisé le 4 juillet prochain à Lyon. Ce jeu d’énigmes mettra à l’honneur le célèbre cambrioleur Arsène Lupin, opposé à son rival Sherlock Holmes. Ainsi, les participants auront l’occasion d’arpenter la capitale des Gaules, tout en testant leur logique.



Au programme, des énigmes dans la ville mêlées à des défis d’observation dans les rues de Lyon pour tenter de décrocher la victoire. Un jeu ludique invitant les familles et les amis à arpenter les rues de Lyon, avec simplement leur smartphone et le livret du jeu.



Les participants peuvent s’inscrire jusqu’à la veille de l’évènement, en choisissant d’incarner, au choix, le détective ou le cambrioleur.



Pour plus d’informations, rendez-vous sur ce lien.