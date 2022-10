Lyon : un fabricant de cosmétiques épinglé pour des rejets dans le réseau d’assainissement

Des habitants de la rue Delorme dans le 8e arrondissement de Lyon ont alerté la DREAL et la Métropole de Lyon, mercredi dernier, suite à des inondations dans les parkings et les caves d’une résidence, accompagnées de fortes odeurs dans les immeubles. Les services de la DREAL et de la Métropole, en lien avec le SDMIS et les services de la Ville de Lyon également mobilisés, se sont rendus sur place et ont demandé à l’exploitant du site de cosmétiques industriels de cesser immédiatement tout rejet dans le réseau d’assainissement.

Ce site industriel utilise de grandes quantités de substances chimiques dangereuses dans le cadre de son processus de fabrication (acide, base et solvants). Les analyses menées par le laboratoire de la Métropole de Lyon indiquent une teneur en ammoniac anormale et l’origine de ce désordre est probablement due à un défaut structurel du réseau où transitent les effluents industriels.

La Métropole a donc demandé au directeur de l’établissement de suspendre immédiatement les rejets.

Cette suspension doit permettre à Isaltis de réaliser les diagnostics et opérations nécessaires à la mise en conformité de son installation.